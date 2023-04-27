任家萱（Selina）27日出席代言活動。她上月驚喜宣布懷孕喜訊，今日首度公開露面，帶著近5個月渾圓孕肚，大方分享懷孕後的近況，透露，兒子「小腰果」的預產期可能是處女座，接下來會專心待產仍有些拍攝工作，但不會再有公開活動。

她現在正值懷孕中期，約胖2公斤，每次照鏡子看到肚子變大感到很不可思議，坦言，現在肚子開始有脹氣、身體水腫等，光是早上起床與晚上睡前都會發現肚子凸度明顯差距，甚至外出散步回家脫襪子、鞋子後，發現腳水腫得像蓮藕，男友小徐除了安慰鼓勵她，還會每天貼心幫她按摩紓壓。

Selina27日出席代言活動，同是懷孕後首度公開露面。（粘耿豪攝）

至於與男友小徐何時登記結婚？她直言，2人有正常在規劃人生，但因為懷孕後意外發現她是容易緊張、抗壓性低的人，希望現階段好好照顧自己身體狀況，等待小腰果平安健康出生後，才會詳細討論登記結婚的時間、婚宴計畫。

男友小徐長相先前被意外曝光，她表示，他不會太在意，「我本來想說不要影響他生活，家裡要有個人比較低調一點，畢竟我家4個人都很高調」，小徐也不會怕被媒體關注，還會開玩笑問她：「要不要順勢出道。」她一秒婉拒：「先不要，不是每個人都適合出道。」

她現在有給小腰果聽胎教音樂，卻表示，之前上網看胎教音樂都是古典樂、交響樂，開玩笑說，「我都不喜歡了，就不相信腰果聽這些會開心」，隨後決定自己打造胎教音樂是「S.H.E」出道以來的所有歌曲，開心向肚裡的小腰果說：「這就是你最好的胎教音樂，你要以媽媽為榮，你以後聽到我們3個人的聲音就很開心。」更笑虧，「這是自私的胎教音樂。」