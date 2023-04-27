立法院教育文化委員會26日審查《公共電視法》條文修正草案，行政院版將公視董監事選任門檻從現行3/4，調整為2/3以上同意；另將每年9億元的補助天花板取消。藍營直批降低門檻，恐讓公視失去獨立性，流於大內宣，提高補助更成為「假改革真酬庸」。國民黨立委鄭正鈐質疑，綠營當年要求「公共化、獨立化、不被政府所干預」，如今放鬆限制，難道只是想選出一個聽話的自己人當董事長，直接把公視變成黨營事業？

鄭正鈐今(27日)在臉書發文表示，公視法這次修法爭議的重點，包括刪除補助9億元經費限制、董監事選任門檻從3/4下修到2/3等條文。鬆綁補助預算、加上董監事門檻下修，公共電視的獨立性與公共化還能持續維持嗎？尤其調降董監事門檻更引發「假改革、真酬庸」的質疑。

鄭正鈐質疑，公視董監事的高門檻，是民進黨當年要求「公共化、獨立化、不被政府所干預」所致，如今不但要放鬆限制，更看不見公開遴選過程及明確遴選的審查程序，如此倉促修法，難道只是想選出一個聽話的自己人當董事長，直接把公視變成黨營事業？

「公視的發展是否符合時代需要以及民眾需求，其獨立性與公共化是重要的指標。」鄭正鈐指出，此次修法引發各界質疑，擔憂公共電視成為政府的大內宣，成為特定政治團體的發言工具，讓公視距離獨立、公正、客觀越來越遠。

鄭正鈐強調，政府是否藉以干預公視的公正性，公共電視不再是公共電視？是這次修法的疑慮。審查會中朝野雙方對於修法仍有許多歧見，今天初審完成公共電視法部分條文修正草案，關鍵條文保留送黨團協商。

鄭正鈐直言：我會嚴格監督修法過程，確實要求維護公視的獨立性與公共性，避免政治得以干預。