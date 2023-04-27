桃園市台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程，由中油委託中華工程施作管線遷移，26日上午突發生油管爆裂意外，站在護欄內的56歲賴姓工人墜落6公尺不治身亡。桃園市勞動檢查處已勒令停工，後續將相關過失行為人移送地檢署偵辦。

台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程，26日上午發生爆管事故，造成一名工人墜井身亡。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

昨日上午9時許，賴姓工人欲進行到達井的水平支撐第二階拆除作業，因當時有下雨地板濕滑，便請挖溝作業手以挖溝機進行地坪整地作業，完成後挖溝機油壓管突然瞬間爆裂，導致液壓油噴濺到賴男。賴為躲避液壓油噴濺，身體本能閃躲，不慎墜落約6.3公尺至到達井地面，送醫搶救後不治身亡。

台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程，26日上午發生爆管事故，造成一名工人墜井身亡。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市勞檢處派員到場調查，勒令工區作業立即停工，後續將相關過失行為人移送地檢署偵辦，至於事發當下是否有做好安全、防護措施，也將進一步釐清。勞檢處也呼籲，各事業單位不可輕忽任何不安全作業，務必遵守職安法令，並落實安全作業程序，一旦查有重大缺失或發生職災事故，勞檢機構除依法查處嚴罰之外，並追究負責人及相關人員責任。