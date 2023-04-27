新聞主播詹可旬擁有清新美貌和落落大方的氣質，加上專業的播報形象，一直擁有高人氣，被粉絲譽為「甜心主播」，去年4月她接受交往多年的男友邵瑞峰求婚，如今一年過去，卻未重返工作崗位，為此，她今(27日)交代原因是升格當媽咪了，並曬出夫妻倆拿著超音波照的合照，引來粉絲紛紛獻上祝賀。

詹可旬27日在貼文開頭就以英文寫下：「Can’t wait to meet our baby(迫不急待迎接我們的寶貝)」，宣布解鎖人生新角色，字句難掩喜悅心情，「準備當媽媽啦~，這陣子忙著把肚子裡的小小生命養胖，精神體力已吃不消」，也因此並不急著重返職場。

詹可旬表示安胎養身的3個多月，吃盡各種苦頭，一起床就會想吐，接著肚子餓，食物送到嘴邊也想吐，只好吃些清淡的東西，結果吃完睡著，醒來仍想吐，形成一種痛苦的循環，但詹可旬一想到小小生命在快速萌芽，仍感到滿滿的幸福感，並在文末笑喊：「迫不及待一起迎接秋天，與我們的兔寶寶見面。」

一公開這個好消息，引來主播好友劉方慈道賀：「我們的可旬當媽咪了！！！超級無敵大恭喜，希望各種不適可以速速減緩」，何織羽則說：「天啊！善良溫柔的旬有寶寶了！一定跟妳一樣漂亮聰明，期待小生命降臨」，至於粉絲也湧入祝賀：「恭喜可旬，懷孕不適辛苦了」、「改天要摸摸妳的肚子沾喜氣」、「天啊旬寶！超級替妳開心！妳是最美媽咪！」