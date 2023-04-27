許多人都希望另一半溫柔體貼，不過什麼樣的特質才最佳分呢？一位女子近日表示，她的男友除了具備許多好男人特質與生活習慣，讓她感到相當滿意，不過也好奇什麼生活習慣最加分，對此，有許多女生認為「乾淨最加分」，另外還有老司機指出，「前戲很足夠，基本半小時以上」是男友的加分條件。

原PO在Dcard發文分享，正常的好男人基本條件就是不出軌、不約不嫖、誠實、體貼、不情勒，而她的男友除了具備以上條件，還有許多讓她認為很加分的良好生活習慣，像是家裡整理的整潔乾淨，以及不抽菸、會做家事、會煮飯等。

原PO透露，由於爸爸的生活習慣不是很好，所以她一直以來不是很期待男生擁有良好生活習慣，不過認識男友後她卻常常覺得自己比較髒，「我最開心的是男友超愛乾淨，抱起來香香的都不會有流汗臭臭的味道」，不過這也讓她好奇，到底男友最加分的生活習慣是什麼？

對此，許多女生一致推崇，常保乾淨是最加分的特質，「女生真的比起高不高帥不帥，乾淨最加分」、「很愛乾淨超加分，而且不會因為自己愛乾淨就逼妳也要做到，然後我跟男友在一起以後，也是發現我比他還髒嗚嗚嗚，我不是香香的女生了」；另外有老司機認為，「加分行為：前戲很足夠，基本半小時以上」，也獲得不少女生大讚「心態可嘉，加分」、「真的很加分！」、「非常加分的行為」。