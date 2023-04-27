大鑫公司去年以陸製快篩混充美國品牌，引發社會譁然，在野黨更出面要求食藥署長吳秀梅下台。監察院今糾正食藥署，指食藥署疏於強化EUA審查機制，漠視連續產品異常的警訊，從未通知海關，也從未抽檢，要求議處相關失職人員。衛福部長薛瑞元表示，尚未看到監察院報告，收到報告後將進行處理。

國內去年爆發快篩爭議，大鑫資訊公司輸入的富樂Flowflex快篩試劑，使用後無法顯示C線（品管線），經追查發現是混用大陸代工次級品出貨。食藥署當時表示，國內未曾核准品大陸製造、名為「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test」產品的專案輸入。國內核准的富樂快篩，其產品申請資料及說明書所載製造廠均為「ACON LABORATORIES INC. ／5850 Oberlin Drive ＃ 340 SAN DIEGO CA 92121 USA」，為美國製造產品。

監察院指出，食藥署輕忽美國FDA及ACON Laboratories Inc.連續發布關於「○○Flowflex」快篩試劑已有陸製偽冒品流通的警訊，除未通知財政部關務署強化邊境查驗作業，亦疏於強化審查機制，竟續率予核准另家業者所提「同款」試劑的專案輸入許可，從未追查該試劑流向，肇使國內去年6月10日爆發劣質快篩試劑事件，危及民眾健康安全。昨日聯席會議審議通過糾正案，決議要求議處食藥署相關失職人員。

對於衛福部接下來採取的措施，薛瑞元晚間回應，還沒看到監察院的文，不清楚詳細內容，接到報告之後，將進行處理。