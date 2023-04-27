公司治理評鑑每年由證交所及櫃買中心舉辦，透過「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面78項指標綜合評比上市櫃公司治理表現。本屆（第九屆）共有734家上櫃公司受評，依得分情形分為前5％、6％至20％、21％至35％等7個級距；前5％企業為此評鑑的最高榮耀。

中天生技董事長郭憲壽指出，董事會轄下設立永續發展委員會，督導包括公司治理、環境永續、社會共榮及永續資訊揭露等事項及執行成效。長期與公益團體合作，照顧弱勢族群及癌症患者；也將ESG 納入供應商評估指標，主動評估供應商的永續風險，攜手供應商打造「綠色」、「永續」供應鏈。

此外，環境面向除完成化療漾、養生液的產品碳足跡查證（ISO14067）以及組織溫室氣體查證（ISO14064-1）外，今年度更領先法規要求，將合併報表子公司納入溫室氣體盤查範圍，以利及早規劃減碳行動。龍潭廠也透過冰水主機等設備的汰舊換新，提升能源使用效率。

合一生技董事長黃山內強調，在糖尿病足潰瘍新藥「速必一」取得藥證後，與醫學會合作拍攝公益衛教影片、建立糖尿病足照護網，提升大眾的衛教知識，也透過低收入戶補助辦法，幫助病患及早治療。另逐步推進低碳營運，2022年完成「速必一」產品碳足跡查證以及組織溫室氣體查證，同時推動節能減碳措施，規劃使用再生能源。

此外，合一生技長期推動友善職場落實性別平權，連續兩年入選彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index），今年更入選標普全球（S&P Global） 「2023永續年鑑」並獲得全球製藥業唯一「最佳進步獎（Industry Mover）」殊榮，為台灣生技新藥企業首度入選該項國際公認的永續年鑑，ESG作為受到國際肯定。