因應「店頭衍生性金融商品集中結算機制」等上路，期交所需厚實資本額，實收資本額將從目前的48億元，增資至100億元，將依未來年度獲利情況，適度辦理盈餘轉增資。
期交所27日召開董事會，報奉主管機關核定盈餘分配為每股現金股利2.7元，以及股票股利1.4元，增資發行新股共67,010,404股，已發行股份總數增為545,656,143股。
期交所董事會通過111年盈餘分派案，將配息2.7元及配股1.4元，現金股利較110年度的3.15元下滑，股票股利則連三年維持1.4元的水準。預定6月19日召開股東常會。
因應「店頭衍生性金融商品集中結算機制」等上路，期交所需厚實資本額，實收資本額將從目前的48億元，增資至100億元，將依未來年度獲利情況，適度辦理盈餘轉增資。
期交所27日召開董事會，報奉主管機關核定盈餘分配為每股現金股利2.7元，以及股票股利1.4元，增資發行新股共67,010,404股，已發行股份總數增為545,656,143股。
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