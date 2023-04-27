因應「店頭衍生性金融商品集中結算機制」等上路，期交所需厚實資本額，實收資本額將從目前的48億元，增資至100億元，將依未來年度獲利情況，適度辦理盈餘轉增資。

期交所27日召開董事會，報奉主管機關核定盈餘分配為每股現金股利2.7元，以及股票股利1.4元，增資發行新股共67,010,404股，已發行股份總數增為545,656,143股。

精剛擬辦現金增資 購買廠房及設備
《金融股》掏資本公積派利 合庫金戰27元
合庫金控董事會決議股利配發1元 現金、股票股利各半
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