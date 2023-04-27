泰國在野黨為泰黨（Pheu Thai）提出向每位16歲及以上的泰國公民發放1萬泰銖的政見承諾，是否會成為泰國5月14日大選的「殺手鐧政策」？

中斷8年、意欲重新掌權的為泰黨於本月5日在暖武里府（Nonthaburi）舉行的選舉集會上宣布，若勝選，將向每位16歲及以上的泰國公民發放1萬泰銖，並稱其目的是為了刺激經濟。根據該黨政見，一張價值1萬泰銖的電子優惠券，將被轉移到每位16歲或以上的泰國公民「數字錢包」中。這筆錢只能在其註冊地址4公里範圍內的商店使用，使用期限為6個月。為泰黨表示，如果為泰黨當選，這項政見最早可在明年1月1日實施。

由於16歲以上的泰國人至少有5500萬人，該政見若需要兌現，預計將耗資約5500億泰銖。泰國前央行總裁塔瑞莎（Tarisa Watanagase）質疑，為泰黨要如何籌集足夠的資金兌現承諾。她指出，該計劃至少需要5000億泰銖，可能高達泰國國家預算的18％。她批評該計劃「不負責任」，稱這是以犧牲財政紀律為代價，來回饋選民。她還警告，為泰黨如果當選，恐怕得借錢兌現承諾，這將推高公共債務。

來自泰國自由黨（Seree Ruam Thai）的泰前任選舉委員宋才（Somchai Srisutthiyakorn）則認為，為泰黨的承諾是「民粹主義的曾祖父」（Great-grandfather of populism）。 他說，「數字錢包」承諾也可能違反選舉法，該法禁止政黨向選民承諾獎勵。

批評者質疑為泰黨在宣布「派錢」承諾前，是否徹底審查了該政見。有消息指出，為泰黨對於有關該計劃產生了內部矛盾。該黨最初表示將以「數字貨幣」的形式分發，但後來轉向「數字錢包」的電子代金券。

泰國選舉委員會近期要求包括為泰黨在內的政黨提交書面解釋，說明政黨的選舉承諾，是否需要國家資助。根據泰國《政黨法》第57條，相關解釋必須包括預算估計、預算來源以及認捐的價值、收益和風險。

對此，為泰黨上周回應，其「發放1萬泰銖」的資金，將主要來自稅收和國家預算。為泰黨領袖崇南（Cholnan Srikaew）簽署的書面解釋表示，2600億泰銖將來自國家收入，另外1000億泰銖將來自政策實施的稅收，1300億泰銖來自預算管理，900億泰銖來自重疊福利預算。

關於該計劃的價值和好處，為泰黨說，該政策將賦予泰國公民消費能力，以刺激國家經濟和經濟發展；它預計將刺激全國效益，從而導致整體經濟擴張。另外，數字錢包還將有利於該國的金融發展，因為它將通過區塊鏈技術創造一種「新的貨幣形式」。

面對各方對於相關政見的警告，為泰黨立場堅定，認為這些批評是出於政治動機。