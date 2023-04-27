國發會3月景氣燈號亮出第5顆代表低迷的藍燈，來自企業界的調查「台灣企業樂觀指數」（BOI）27日公布年第二季調查結果為65.4，不僅出現指數止跌回升，季增6.7％，還終結2022年第三季以來連三季的下跌。調查單位美商鄧白氏指出，產業面以飯店與餐飲業最樂觀，金融與保險業居次。

「台灣企業樂觀指數」(BOI)調查6項參數，此次調查結果有銷售量、新增訂單量、淨利潤與雇用員工數等4項參數，樂觀程度均有所提升。美商鄧白氏台灣分公司總經理孫偉真指出，此次調查報告顯示，面對疫後通膨與升息壓力，各大產業前景出現相當不同的樣貌。

BOI研究團隊指出，飯店與餐飲業在此次調查中前景最為看旺，明顯是受益與Covid-19疫情全面解封、邊境開放吸引國際旅客，以及政府普發六千元等影響，飯店與餐飲業近期前景普遍樂觀，高達八成受訪企業對銷售量、淨利潤及新增訂單量等3項指標皆樂觀以待。但，孫偉真提醒，部分受訪者反映人力不足影響營業時間，顯示缺工議題已成相關業者未來長期關注重點，應特別注意。

金融與保險業在此次調查也逆勢成長，總體上有過半金融保險業者對本季營業額與新訂單數量感到樂觀，為調查結果第二樂觀的產業。該團隊分析，近四成金融保險業者反映獲利受通膨或升息影響，其中，由於台灣銀行業資金管控相當嚴謹，逾期放款水準低於全球標準，部分銀行業者受益於升息改變利率環境，進而推升放款盈餘，顯示金融保險業正把通膨／升息可望由危機化為轉機。

至於台股焦點的半導體相關產業，BOI研究團隊指出，銷售量、新增訂單量與銷售價格等3項指標上較上季有所提升，就大環境而言，半導體產業與機械設備產業的處境相似，於2022上半年終端需求旺盛，然而隨Coivd-19疫情趨緩，終端客戶面臨逐漸高升的庫存水準，外加通膨壓力削弱消費性電子產品買氣，使半導體業者仍然謹慎看待本季前景，同時期盼於本季客戶完成庫存去化，帶動2023年下半年景氣回升。