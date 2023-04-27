富邦金控現金股利發放係綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況，此次配發現金股利來源自富邦金控各主要子公司，除富邦產險受防疫險衝擊及富邦人壽因金融市場波動致無盈餘上繳外，其餘主要子公司(包含北富銀及富邦證券)則全數上繳，以及富邦證券及日盛證券合併後所上繳之資本150億元。

除了現金股利之外，富邦金控此次同時配發股票股利每股0.5元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇。富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成小幅的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利之組合可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，毋需繳納所得稅。富邦金控2022年稅後淨利為469.26億元，每股盈餘(EPS)3.54元，為金控業獲利之冠，並連續14年榮登金控每股盈餘獲利王。