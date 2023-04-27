全球最頂尖的光刻製造商荷蘭ASML公司是全球唯一能量產EUV光刻機的廠商，同時也是成熟工藝所需的DUV光刻機的主要供應商，該公司雖然在美國壓力下停止了先進製程光刻機出口到中國，但該公司CEO彼得．溫尼克（Peter Wennink）受訪時表示，即便有出口限制，ASML仍不會放棄中國市場，會盡一切力量持續對中國出售光刻機。

據《快科技》報導，日前在採訪中談到了美國晶片補貼法案及半導體行業發展的情況，他指出，美國及歐洲的大量補貼可能會加劇行業的波動性，無法立刻消化新增的產能，從而導致行業不斷重複短缺或者過剩的危機。

至於中國市場，溫尼克認為在歐美限制的情況下，中國公司會開發自己的替代技術，這很正。，但中國是全球最大的科技市場，ASML公司不能放棄，還是要獲得中國市場准入權。

他指出，中國地區是僅次於台灣、韓國的第3大市場，而且本土晶片工廠還在大量建設中，與ASML合作對雙方來說都是非常重要的。

報導表示，至於中國國內的市場，ASML最新財報顯示中國企業貢獻了ASML一季度22%的營收，成熟工藝光刻機的訂單占了30%左右，比去年底提升10%，而且今年對電動車及成熟工藝的需求還會提升，需求可望持續增強。