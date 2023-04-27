美國眾議院19日舉行台海兵棋推演，稱美軍將擊沉解放軍 80 艘軍艦，同時將有 8 萬名解放軍登陸台灣；退役陸軍少將、桃園市議員于北辰分析，解放軍是在軍艦被擊沉後逃上台灣，缺乏補給就會去搶，因此台灣要加強城鎮戰防禦。對此，前國安會秘書長楊永明今( 27 日)指出，于北辰的說法就是在幫民進黨政府「大內宣」，對於兵推中的美軍損失卻是一句都不提，而美國看到結果，就清楚知道不應該真正的軍事介入台海戰爭。

美國眾議院「中國問題特別委員會」日前舉行台海兵棋推演，顯示美國將無法阻擋中國大陸入侵台灣，在歷時一個月的戰爭中，解放軍損失慘重，80艘海軍船隻被美軍擊沉，同時有 8 萬名解放軍登陸台灣。委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）並未公布戰爭誰輸誰贏，但強調戰爭「沒有人是贏家」。

于北辰日前在政論節目《新聞面對面》中分析，8 萬名解放軍是在沉船後逃上台灣， 因此缺乏補給會衝入城鎮搶糧，兵推就是告訴台灣要強化城鎮作戰、後備民防。

楊永明今在《新聞大白話》節目中指出，于北辰是以為 8 萬解放軍在船沉之後游上岸登陸，槍掉了、沒吃的、要去搶，而台灣人只要靠民進黨政府買的武器，全民上戰場就能夠保衛國家，現在蔡政府被質疑的火山布雷車、步槍、刺針飛彈、標槍飛彈等等，最後全都能派上用場，台灣人自己就可以做城鎮戰的防禦，足夠保護台灣安全。

楊永明嘲諷，民進黨應該要給于北辰頒獎，因為于北辰完全把兩岸的軍事、美國的兵推全都扭曲成民進黨的大內宣，只說民進黨想讓民眾聽到的內容，不願意、不敢聽的真實面全都沒有說。

楊永明指出，美國的兵推稱會擊沉80艘解放軍船艦，但對於美軍的損失隻字未提，美軍從哪裡發射飛彈、美國海軍會被擊沉幾艘船隻都沒有說，而蓋拉格在報告結果時面色非常凝重，僅強調「不要發生戰爭、要嚇阻戰爭」，且要加強台灣的防禦。

楊永明表示，先前CSIS的兵推稱美軍會損失2艘航母及900架戰機，這是美軍自二戰之後，除了越戰、韓戰，最嚴重的損失數據，而中國是核子強國，有400 顆飛彈對準美國，顯然蓋拉格的言下之意，就是美國不會真正的軍事介入台海戰爭。