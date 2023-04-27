【立綱氣象報報】東北季風周日增強 中部以北氣溫降

隨著台灣轉為東南風環境，明日到周六（4/28、4/29）白天各地天氣晴朗溫暖，西半部高溫可達32度，周六入夜後有鋒面通過，下周日（4/30）中部以北、東半部、南部山區有局部陣雨，且北台灣溫度急墜10度左右，體感較涼，下周一起（5/1）天氣逐漸好轉，到下周四為止各地普遍多雲到晴。

氣象局指出，明日轉為東南風環境，水氣減少，各地普遍多雲到晴，陽光有望露面，僅東半部偶有飄雨，午後西半部山區也有零星陣雨。

明日溫度方面，各地低溫約20到23度，感受舒適偏涼，白天高溫較今日略高，東半部27、28度左右，西半部可達28到32度，南部近山區、花蓮縣縱谷可能會更熱，要注意日夜溫差。

29日入夜後受到東北季風和鋒面影響，北台灣溫度大幅下降。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱指出，周六（4/29）晚間將有一波鋒面接近，下周日（4/30）東北季風又增強，中部以北、東半部、南部山區有局部短暫陣雨，清晨氣溫北台灣19到20度，整天溫度變化不大，約19到21度，不過中南部仍是好天氣，下周一（5/1）受到高壓東移影響，全台天氣大多晴朗穩定。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》進一步說明，周六（4/29）白天各地天氣大致穩定，北部高溫可達30度，中南部上看33度，要注意中暑的風險；周六晚間到下周日（4/30）北部有些降雨，但雨勢不大，越往南影響越小；下周一（5/1）東北季風減弱，東北部、東部還是有局部降雨；下周二至下周四（4/2~4/4）各地多雲到晴，東半部有局部陣雨，午後西半部山區也有局部短暫雨勢。