為讓台灣會展業者得上永續淨零風潮，外貿協會今（27）日舉行記者會，發布「永續會展」計畫，提出三大面向作法，要讓我國會展業者符合節能減碳標準，搶到更多國際活動訂單。其中最有牛肉的是，連續三年補助業者減碳輔導金，最高20萬元。每年名額25家，合計可有75家，藉此完成淨零升級。

會展永續三大面向分別為「評估與輔導」、「發聲與行動」以及「鼓勵與榮譽」， 最大亮點評估輔導上，將針對專業服務業、專業展覽服務業、會展場地業、會展裝潢業四產業，由政府提供補助10、15、20萬元輔導金，協助完成減碳改善升級。

「不會讓大家看得到吃不到！」貿協國際會議中心代富主任劉瓊婷表示，申請業者，要先由工研院減碳輔導團隊評估，了解該會展的商業行為，出一本減碳建議書。業者據此提交自我改善計畫書，例如換LED燈泡、感應燈泡等。

改善計畫獲核定，每家受輔導業者依改善程度，就可拿到10、15、20萬輔導金。今年有25個名額，補助會連續3年。

劉瓊婷說，再來今年6月底，會上線一個碳排計算機測試版，讓會展業者上去登錄，知道自己辦一個活動排碳多少，掌握人貨時地物五大碳排來源，正式上線是9月。

第二，在「發聲與行動」方面，貿易局將於今年底參加由會議業聯合理事會(JMIC)在氣候峰會COP 28舉辦的說明會，宣傳台灣會展產業永續白皮書及會展業減碳具體作為。另外，今年也將推出「100 X 100 百家倡議X百項行動」，預計號召我國100家會展業者，共同參與實踐電子化減塑等100項永續會展行動。

在「鼓勵與榮譽」方面，今年也會辦理「永續實踐獎」與「減碳行動獎」2獎項選拔，藉此鼓勵會展業者實踐SDGs目標。

透過這三大面向，貿易局副局長李冠志說：「目的要讓產業韌性更好，加強競爭力。」會展業完成節能減碳，在跨國活動上符合永續發展要求，就可讓我國會展活動舉辦接到更多國際訂單與採購。