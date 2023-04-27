泰國現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，他有信心其所屬的團結建國黨（United Thai Nation）將在下個月舉行的選舉，贏得足夠的席位，讓他再次被提名為下一任總理。同時，他也表示，如果他的政黨及盟友無法組建執政聯盟，他說「我會回家，我還能去哪裡？ 」

帕拉育周六在接受泰國公共廣播公司（ Thai PBS）專訪時指出，根據最近的民意調查，他和他的團結建國黨一直在取得進展。帕拉育是團結建國黨總理候選人，但沒有競選國會議員。根據泰國選舉法，每個政黨都有權提名最多3名總理候選人，但政黨需要贏得至少25個眾院席位，才能使提名有效。

帕拉育在2019年的泰國上屆大選中，以執政的公民力量黨（Palang Pracharath）提名出任總理，但帕拉育後來傳出與該黨黨魁兼泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）不合，導致他脫離公民力量黨，轉而加入團結建國黨。

帕拉育說，「我相信我們將贏得至少25個席位，但這取決於人們是否會給我足夠的選票讓我繼續工作。如果沒有，那麼其他人就會接手。」帕拉育承認，他決定脫離公民力量黨，是因為的盟友發生衝突。但帕拉育堅稱，儘管他們在政治上存在分歧，但他和普拉威仍然是兄弟。

帕拉育還表示，無論民調結果如何，他都準備好接受。當被問及他是否會在政治上退出時，他表示，如果他的政黨及盟友無法獲得足夠的支持來組建聯盟，「我會回家，我還能去哪裡？ 」