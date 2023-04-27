台中市議員吳呈賢接獲民眾投訴指出，昨天清晨525路公車從神岡社區活動中心發車，沿路飆車，短短10分鐘就到西屯經貿路，讓車上的學生通通嚇壞，有人拍下影片投訴。台中市政府交通局指出，經查該公車在經貿路段時速94公里，已依規處分中鹿客運。

台中市區客運525路公車由中鹿客運經營，從神岡區社口活動中心發車，終點站為台中刑務所演武場，途經曉明女中、台中二中、新民高中、台中科技大學等校，學生為該路線主要客群。台中市議員吳呈賢今接獲學生投訴指525公車昨上午6時45分，在經貿路路上狂飆，司嚇壞車上多名乘客。

台中市議員吳呈賢接獲民眾投訴，指中鹿客運525路公車在西屯區經貿路時速飆破百。（吳呈賢提供／張亦惠台中傳真）

吳呈賢表示，一般市區公車限速40公里，這班公車6點45分從神岡區社口活動中心發車，沿途27個站牌，正常路程至少要40分鐘，才能抵達投訴影片中的西屯區經貿路，學生拍的影片該班公車6點55分在經貿路狂飆，短短10分鐘跨越3行政區。525路公車曾有多次脫班紀錄，又被投訴在市區道路超速，狂飆到上百公里，危險駕駛、罔顧人命，要求交通局詳查。

交通局指出，此案經查為中鹿客運525路公車（車號KKA-5578）昨天上午6時30分自社口活動中心發車，6時50許行經經貿路接近中央公園路段，駕駛員行車有超速情形。

交通局強調，公車首重行車安全，對於駕駛員重大違規將嚴懲業者，除超速部分將依契約規定處罰至少5000元，此次違規行為也將納入年度公車評鑑，評鑑結果將影響該公司虧損補貼款，同時也會影響該業者未來是否可繼續營運該路線，已要求客運業者加強所屬駕駛員教育訓練，對於違規行為將嚴懲不貸。

警察局也說，公車若行經設置超速照相設備的路段，超速違規將可依據現行道路交通管理處罰條例第40條規定，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，對於此案，警方將再進一步查明，若涉及公共危險，如蛇行等樣態必將依規處分，絕不寬貸，對於該區也將持續加強取締，維護交通安全。