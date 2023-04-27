日本記者長井健司逾15年前在緬甸拍攝街頭抗爭時遭槍殺身亡，他遺落的攝影機就此下落不明。這部攝影機今天在曼谷的一個儀式中正式交還給他妹妹，並公開長井死前的拍攝畫面。

美聯社報導，2007年9月27日，日本APF通信社的攝影記者長井健司在緬甸仰光市中心拍攝示威活動時，士兵抵達現場並鳴槍驅散示威群眾。這場示威活動是緬甸和平反軍政府行動的一環，被稱為「番紅花革命」。

當時50歲的長井健司（Kenji Nagai）中槍且傷勢嚴重，當天約有10人遇害。

長井健司15年前在緬甸街頭採訪抗爭現場時遇害身亡。他死前拍攝的影像終於公諸於世。

長井的妹妹小川紀子（Noriko Ogawa）從緬甸民主之音（Democratic Voice of Burma）負責人艾昌奈（Aye Chan Naing）手中接過索尼（Sony）小型手持式攝影機。緬甸民主之音是參與尋找攝影機的非營利媒體組織。

小川說：「我打從心底感謝您…這為我帶來一大驚喜和喜悅，在此之前我從未聽說任何關於這部攝影機的事。」

長井健司生前使用的攝影機，由緬甸民主之音負責人艾昌奈（左）26日於曼谷歸還給長井的妹妹小川紀子。

這部攝影機被發現時，裡面還裝著原本拍攝的那捲錄影帶，並在今天的活動中公開播出。

錄影畫面顯示，抗議者和僧侶在鄰近仰光古老的蘇雷佛塔附近街道上唱歌和呼口號，警察阻擋了他們的去路。載滿士兵的卡車隨後抵達，促使長井將鏡頭轉向自己。

他對著鏡頭說：「軍隊來了。在那邊，那就是軍隊…我認為這是一支重武裝軍隊。寺廟前擠滿了市民，市民們聚集在佛的頭像前，一輛重武裝軍用卡車已經抵達。」

接著似乎能看到畫面中的人群潰散，影片在致命時刻前中斷。

然而，緬甸民主之音拍攝的影片捕捉到長井喪命的瞬間，他先是倒下，接著似乎被一名士兵近距離射殺。路透社記者拉提夫（Adrees Latif）拍下事發瞬間，2008年獲頒普立茲獎（Pulitzer Prize）。

長井健司15年前在緬甸仰光街頭採訪抗爭現場時中槍倒地，當時手裡還握著攝影機。（圖／路透社）

長井的攝影機是何時找到、如何找到以及在這些年當中被存放何處等細節，目前仍不清楚。

艾昌奈僅透露，攝影機在離開緬甸之前，曾被許多人持有過，「顯然，基於安全因素，我們無法詳細說明我們如何取得它。我只能說，我們透過一名能明辨是非的公民拿到的，這就是我們取得它的方式」。

長井的妹妹說，她希望透過分析這卷錄影帶，駁斥緬甸政府聲稱長井並不是被蓄意攻擊的說法。

這部攝影機交付之際，緬甸正處於比2007年更嚴重的動盪之中。2021年軍方推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府後，一場廣泛且堅決的武裝反抗運動如雨後春筍般湧現。

據緬甸記者統計，軍政府掌權以來，至少有3名緬甸記者被殺害、150多人遭拘留；另有少數外國記者也遭到拘留，隨後被驅逐出境。