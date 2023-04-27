第38屆世界獸醫師大會(WVAC)今年首度在台灣舉辦，活動從26日開始至29日為期4天，活動第2天(27日)晚間由新北市副市長劉和然邀請來自世界各國的獸醫師們，搭乘渡輪行駛於淡水藍色公路，盡地主之誼進行國際交流；劉和然表示，新北市非常重視國際交流與行銷，透過推動農業健康式／市，展現新北永續城市，讓世界看見新北。

此次活動有近200位來自世界各國的獸醫師及專家參與，大會與新北市政府特別安排搭乘大河之戀皇后號，讓貴賓們實際體驗青春山海線，進行淡水河導覽，沿途介紹漁人碼頭的戀人地標情人橋、淡海輕軌及施工中的淡江大橋。

為了行銷新北農產特色，這次菜單以新北健康三寶之一的綠竹筍、有著淡雅的香氣、甘甜口感的珠蔥、淡水盛產的栗子南瓜等入菜，飲品部分，酒吧除了提供新北市酒廠產出的鮮釀海島小麥啤酒及台灣特色紅麴釀造的金雞酒，也提供素有茶之鄉新北坪林的包種茶，以新北在地農產品招待外賓，也讓外賓體驗喝茶文化。

世界獸醫師協會會長拉根斯(DR.RAFAEL LAGUENS)表示，世界獸醫師協會和世界衛生組織及世界動物衛生組織密切合作，共同倡導本次大會全健康(One Health)概念，也謝謝新北市政府對這次大會的大力協助，帶領國際貴賓來訪新北市，讓國際性重要人士對新北市動物、人與環境的健康皆留下深刻的印象。

劉和然表示，全健康(One Health)是現今國際間公共衛生的重要理念，人類健康、動物健康以及環境因素三者相互依存，新北市結合國際公共衛生理念，持續推動農業健康式／市，從個人健康、心靈健康、環境健康，到最後永續農業。

新北市動保處表示，除了寵物醫療，獸醫師在防疫、食安及公衛上都扮演重要角色，這次國際交流會，特別以新北在地農特產品提供餐點及伴手禮，推動農業健康市／式與國際接軌，加深新北與世界各國的獸醫師們合作，展現新北永續力。