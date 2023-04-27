先後自2020年納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）戰爭以及2022烏俄戰爭以來大放異彩的土耳其旗手（Bayraktar TB2）無人機製造商——拜卡防務（Baykar Defense）今天（27）在展覽上公布了全世界第一台世界上首先搭載人工智慧（AI）功能的精確導引飛彈，推測為具備機械視覺，能夠自動辨別目標類型。名為Kemankeş（土耳其語意為弓箭手），可以兼容拜卡防務現有的無人機平台來發射。

據土耳其軍事資訊網defenceturk.net 27日報導，拜卡防務董事長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）稱這款彈藥為「迷你巡弋飛彈」（Mini-Cruise Missile），這項無人導引武器今天（四）在伊斯坦堡舉行的Teknofest 2023展覽會上展出。

拜卡防務開發的弓箭手，可用於打擊遠在敵後的高價值目標，此武器可兼容旗手Bayraktar TB2、TB3和遊騎兵（Akıncı）戰鬥無人機。當從空中發射時，這款渦輪噴射動力的巡弋飛彈的最大有效射程為200公里，續航時間為1小時，巡航速度為0.3馬赫。它可以攜帶重達6公斤的有效載荷。弓箭手配備了一個AI輔助的光電瞄準系統，由一個具有2軸穩定和36倍變焦功能的相機以及一個射程為2.8公里的雷射測距儀所組成。

弓箭手搭載的人工智慧能力推測為機械視覺，能夠自動辨別目標類型。（Baykar Defense）

拜卡防務沒有明確表示這種先進彈藥的開發何時完成、是否會進入土耳其軍隊服役等等。在過去幾年中，土耳其成為世界上重要的無人機和精確導引飛彈開發和製造國之一。土耳其軍工複合體馬不停蹄的在開發射程更長的彈藥，以增強其作戰無人機的遠程攻擊能力，最有可能是為了應對先進的威脅，如防空、電子戰系統和雷達站。