一名人妻指稱，平時家中的所有家事都由她包辦，唯獨洗衣服這件事讓她十分不滿，日前她請婆婆的同居人在洗澡時順手將自己的內褲洗乾淨，怎料老公一聽竟非常不爽，為此跟她大小聲，怒斥「妳怎麼不叫我這樣做」，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆的同居人（阿叔）與他們同住，平時家中所有的家事都由她一人包辦，而原PO也從來都沒說過半句抱怨的話，「就洗衣服的事，其實我已憋了好幾年了，早就想說了」。

原PO指出，雖然衣服都是放洗衣籃，然後丟洗衣機洗，但晾曬時也是要用手拿，她每次只要拿阿叔的內褲就覺得怪怪的，且內褲前面的黃垢讓她覺得很噁心，因此她日前終於鼓起勇氣告訴婆婆，希望能請阿叔自己洗內褲，而婆婆也答應幫忙轉告。

怎料，老公一聽竟不高興，怒斥她怎麼能讓阿叔自己洗內褲，認為原PO是在針對阿叔，「那妳怎麼不叫我自己洗內褲」，但原PO表示，若是洗自己先生或兒子的當然不會覺得奇怪，但對方是阿叔，就算是公公也是一樣，「你覺得恰當嗎？不會覺得怪怪的嗎？」，而兩人後續也發生爭執。

原PO氣炸表示，沒想到老公會因此跟她大小聲，要孝順也不是這樣，並稱要罷工不做家事，「請阿叔的內褲自己洗，這樣我錯了嗎？還是你們覺得媳婦幫阿叔或公公洗內褲是理所當然的事？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「不要洗！事情要有分寸！長輩沒名沒份的，他們自己沒分寸還怪東怪西。真是沒禮貌！！」、「請你老公也以後自己洗吧！」、「買一個籃子把阿叔內褲集中，通通給老公洗，因為他比較孝順」、「貼身衣物這種事，就算是公公也不能叫媳婦洗吧…」、「支持罷工，說得那麼爽叫他去做」。