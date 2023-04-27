俄烏戰爭打到今天（27日）進入第427天。俄羅斯官媒日前報導，週日（23日）有一架烏克蘭製的UJ-22無人機在首都莫斯科東郊墜毀，機上載有17公斤炸藥。德媒報導，烏克蘭情報幹員試圖以這架無人機執行暗殺行動炸死俄國總統普丁，墜機位置距離普丁預定造訪地點僅19公里。基輔對於這項報導尚未置評。

英國《每日郵報》報導，德國大報《畫報》（Bild）披露，烏克蘭軍方週日操控一架UJ-22無人機，自烏克蘭飛入俄羅斯境內，目標是莫斯科近郊盧涅佛（Rudnevo）工業區一棟新落成的工業建物，機上載有30塊C4塑膠炸藥，總重17公斤。普丁（Vladimir Putin）預計當天到訪該處。不過，無人機飛到工業區附近大約幾哩處就失事墜毀。

《畫報》引述的消息來源是烏克蘭政治運動份子羅曼能柯（Yuriy Romanenko）的推文。羅曼能柯自稱與基輔情治單位往來密切。他指出，烏克蘭特務幹員此前接獲「訊息」稱普丁會去盧涅佛工業園區，因此決定利用無人機執行自殺式攻擊行刺普丁，但無人機最後墜毀於距離園區以東12哩（約19.3公里）處的弗洛斯科葛村（Voroskogo）。他還說，這次無人機行動是暗殺普丁計畫的一部分。

⚡️A kamikaze drone with 17 kg of explosives fell in the suburbs of 🇷🇺Moscow.



A drone similar to the 🇺🇦Ukrainian UJ-22 Airborn was discovered in the village of Zlodiyske near Noginsk - Russian media. The three-meter kamikaze drone carried 🇨🇦Canadian M112 explosive charges. pic.twitter.com/YFPSHJDIWd — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) April 24, 2023

羅曼能柯透過推文表示：「我們離普丁愈來愈近。人人都看到有無人機飛到莫斯科的新聞報導了，卻沒爆炸？無人機飛這一趟是有原因的。上個星期，我方情治官員獲訊指普丁會造訪盧涅佛工業園區。於是，我方的神風自殺式無人機起飛，穿透俄羅斯聯邦的空防，後來在距離園區不遠處墜毀。」羅曼能柯還說，普丁非常關注自身安全，此事可能會對克里姆林宮造成巨大影響。

週日當天的確有一架UJ-22墜毀於莫斯科附近的弗洛斯科葛村，Telegram等社群媒體均有網友發布莫斯科近郊林地無人機殘骸的畫面。

UJ-22無人機可飛行500哩（將近805公里）。C4塑膠炸藥常為美軍所用。

烏克蘭製UJ-22無人機去年8月在基輔展示，供民眾參觀。（資料照／美聯社）

俄國媒體俄羅斯-1頻道（Rossiya-1）主跑克里姆林宮記者札魯賓（Pavel Zarubin）週日上午透露普丁計畫當天造訪「莫斯科一處工業園區」，但未提及詳細時間。社群媒體有影片顯示園區打理環境的景象，為普丁到訪做準備。

不過，官媒塔斯社（TASS）則稱，普丁今天（27日）才會到訪這個工業區，預計主持一場研發無人機系統的會議。塔斯社的報導並未提及週日無人機墜毀一事。

烏克蘭專家薩姆利尼（Sergej Sumlenny）則說：「以神風無人機針對俄羅斯元首執行精準打擊，幾乎是不可能的行動。不過，無人機能飛到距離普丁預定停留的地點，這等於給俄羅斯獨裁者打了一記耳光。」