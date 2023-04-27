基隆市長謝國樑去年7月訪美時，曾拜訪喬治亞州理工學院，並宣布該校將在基隆成立產學中心，透過培育人才、吸引企業合作，創造在地就業。27日下午，謝國樑出席台灣智慧物流學校交流籌備會議，這是謝國樑先前承諾，並邀請美國SOLE國際物流協會規畫推動的。

謝國樑在會中表示，去年造訪喬治亞理工學院時，對於該校的供應鏈物流課程連續數年在全美名列前茅，留下了深刻的印象。他27日邀集各產業菁英集思廣益共同參與這場籌備會議，正是希望能夠透過這個教育訓練平台，引進喬治亞理工學院的物流課程，培養高端技職人才，並結合七堵火車站周邊基地發展產業，為基隆導入更多在地就業機會。

基隆市長謝國樑27日下午參加台灣智慧物流學校交流籌備會議，這也是去年他訪美期間承諾將在基隆設立的產學中心政見的具體實踐。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府表示，自謝國樑上任後，有鑒於基隆為台灣重要之商港與郵輪母港，便制定了「導入產業‧創造就業」之施政方針。同時為了強化基隆市港的實力，也擘畫了打造智慧物流新鎮的目標。為此，謝國樑委託美國SOLE國際物流協會台灣分會，召集物流、電子商務、航運、資訊等產業高階經理人共議研討，規劃推動台灣智慧物流學校。

謝國樑會中表示，期待透過國際供應鏈物流課程的引進，並透過產官學合作，吸引企業能到基隆設點，為基隆導入更多在地就業。

會中，來自各界代表分享國際物流與供應鏈發展趨勢，並邀請美國SOLE國際物流協會台灣分會理事長詹斯敦主講「打造智慧物流＋供應鏈未來人才」；DHL敦豪供應鏈台灣董事總經理謝東政講述「台灣高科技半導體的物流挑戰與機會」；物理互聯網之父Benoit Montreuil透過視訊，分享物流趨勢與創新塑造產業未來。

謝國樑去年7月訪美時，便曾提出要在基隆設置喬治亞理工學院的產學中心，這次的籌備會議，正可以視為是他積極實踐先前競選承諾的具體行動。