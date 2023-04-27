基隆市長謝國樑去年7月訪美時，曾拜訪喬治亞州理工學院，並宣布該校將在基隆成立產學中心，透過培育人才、吸引企業合作，創造在地就業。27日下午，謝國樑出席台灣智慧物流學校交流籌備會議，這是謝國樑先前承諾，並邀請美國SOLE國際物流協會規畫推動的。
謝國樑在會中表示，去年造訪喬治亞理工學院時，對於該校的供應鏈物流課程連續數年在全美名列前茅，留下了深刻的印象。他27日邀集各產業菁英集思廣益共同參與這場籌備會議，正是希望能夠透過這個教育訓練平台，引進喬治亞理工學院的物流課程，培養高端技職人才，並結合七堵火車站周邊基地發展產業，為基隆導入更多在地就業機會。
基隆市政府表示，自謝國樑上任後，有鑒於基隆為台灣重要之商港與郵輪母港，便制定了「導入產業‧創造就業」之施政方針。同時為了強化基隆市港的實力，也擘畫了打造智慧物流新鎮的目標。為此，謝國樑委託美國SOLE國際物流協會台灣分會，召集物流、電子商務、航運、資訊等產業高階經理人共議研討，規劃推動台灣智慧物流學校。
謝國樑會中表示，期待透過國際供應鏈物流課程的引進，並透過產官學合作，吸引企業能到基隆設點，為基隆導入更多在地就業。
會中，來自各界代表分享國際物流與供應鏈發展趨勢，並邀請美國SOLE國際物流協會台灣分會理事長詹斯敦主講「打造智慧物流＋供應鏈未來人才」；DHL敦豪供應鏈台灣董事總經理謝東政講述「台灣高科技半導體的物流挑戰與機會」；物理互聯網之父Benoit Montreuil透過視訊，分享物流趨勢與創新塑造產業未來。
謝國樑去年7月訪美時，便曾提出要在基隆設置喬治亞理工學院的產學中心，這次的籌備會議，正可以視為是他積極實踐先前競選承諾的具體行動。
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