基於確認陽明海運帳上現金水位較高，中華信評27日確認陽明海運的發行體信用評等為twA-/twA-2，且將公司方的流動性評估結果由「允當」調整為「強健」，評等展望穩定反映了未來一至二年該公司將持續維持淨現金部位。中華信評分析師陳宛暄指出，過去兩年疫情期間海運運價暴漲，2023年正面臨大幅修正，包括港埠擁塞、因疫情所帶動的實體商品需求效應均已消退。預測2023年全球主要航線貿易量將維持低迷，需待及2024年甫能回升。

據此，陽明海運2023年的營運績效表現將轉弱。中華信評分析，以航運業目前的市況來看，2023年陽明海運的營收可能會下滑60％～65％；全年平均運價可能會從2022年的歷史高點。大幅滑落60％～65％。

與此同時，中華信評預測，未來一年陽明海運的貨櫃裝卸量將因歐美市場低迷的需求，僅將成長1％～2％。依據中華信評對陽明海運所做的基本情境假設，在運價下跌以及因通膨而增加的營運成本（不計燃油成本）的情況下，該公司未來一至二年的EBITDA利潤率將降至14～16％，遠低於2022年的64.5％。與此同時，陽明海運在2023年除了配發約698億元的現金股利，根據中華信評預估，其資本支出可能將超過100億元，2024年則增至逾200億元。