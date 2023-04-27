46歲男星薛紀綱（小兵）以主持兒少節目《下課花路米》聞名，多次獲得金鐘獎肯定，還是與愛妻王湘涵一起主持，兩人更是演藝圈模範夫妻檔。薛紀綱最近卻遭資深狗仔葛斯齊揭露外遇短髮妹，而王湘涵日前曬出剪短髮照，又說「把不好的東西剪除」，讓網友發現早有端倪，她本人今（27日）回應了。

近日資深狗仔葛斯齊爆料金鐘已婚男主持人正在搞婚外情，葛斯齊更直言早從去（2022）年7月就不斷喊話，給他時間改過自新，但對方沒收斂還變本加厲；葛斯齊也向《中天新聞網》證實該主持人正是46歲的薛紀綱（小兵），和愛妻王湘涵一起主持《下課花路米》打開知名度，兩人還是演藝圈模範夫妻，如今他卻傳出婚外情醜聞。

其實薛紀綱搞婚外情的消息早在網路瘋傳，而王湘涵前幾天把頭髮剪更短，又瘦了許多，還意有所指地寫下，「越剪越短越剪越短。人生有時候也是這樣，要把不好的東西剪除。修剪會痛，但不剪，長不出更健康的東西來。然後，大家會說，噢新的樣子真好看」；王湘涵簡單幾句話，讓網友認為婚外情早有端倪。

不過，據《中天新聞網》報導，王湘涵被問及前幾天的發文，她否認跟婚姻有關，只說是為了鼓勵家人剪髮。