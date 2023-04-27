員警攔下駱男並質問為何動手打人。（簡銘柱翻攝）

警方將駱男依傷害罪現行犯上銬逮捕。（簡銘柱翻攝）

台北市1名47歲駱姓男子，日前晚間22時在大安區的某間超商外酒後鬧事，店員見狀向警方報案，警方獲報到場，發現駱男酒後與店員起口角爭執，並揮拳攻擊超商店員，警方見狀後當場制止，並依傷害罪現行犯上銬逮捕。

男子酒後攻擊超商店員 警方上銬一查竟是通緝犯

大安分局指出，員警接獲報案到場後發現駱男仍持續口出穢言，挑釁攻擊超商店員等行為，經警方制止後，要求駱男配合出示證件查證身分，惟駱男因酒醉對警方問話無法回答並語無倫次，不願配合警方出示證件查證身分，因店員表示要對駱男提出傷害告訴，故警方當場向駱男進行權利告知後，依傷害罪以現行犯上銬逮捕，帶回派出所依法偵辦；經警方查證駱男身分後，發現駱男因毀損案遭臺灣新竹地方檢察署發布通緝，全案駱男除依違反刑法傷害罪移送臺灣臺北地方檢察署外，也一併依毀損通緝解送歸案。

大安分局表示，警方依法於勤務中查緝各項違法、違規案件，積極執法、勿枉勿縱，犯嫌切勿心存僥倖，如民眾有發現任何違法案件，請立即報案請警方到場處理，以共同維護社會安全，提供居民良好治安環境。