依交通事故統計，機車騎士因未戴安全帽而發生死亡車禍的件數，屏東縣高居全國第2，對此，屏東警分局針對未戴安全帽違規加強取締，而從今年1至4月共計舉發1540件，較去年同期增加596件，為此，警方表示，將持續加強取締，以降低交通事故發生率。

屏東警分局指出，據統計，前年因未戴安全帽導致死亡車禍者有5件、受傷者有362件，去年的死亡車禍則有6件、受傷者有390件，有鑑於此，特別針對未戴安全帽違規加強取締，而從今年1至4月共計舉發1540件，較去年同期增加596件。

依交通事故統計，機車騎士因未戴安全帽而發生死亡車禍的件數，屏東縣高居全國第2。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方說，有部分民眾認為戴安全帽是為應付警察取締，所以在配戴時未繫帽帶扣環，或者過於寬鬆，這會導致事故發生時，安全帽容易脫落而造成頭部撞擊傷害。

警方強調，配戴安全帽時，應將帽帶繫緊，保持一指寬度，不得妨礙視線，並且要選購經濟部標準檢驗局認證合格的安全帽，才能有效保護頭部，希望民眾了解罰錢事小，生命安全最重要。

警方表示，將持續運用宣導與取締並重的手段，建立民眾正確配戴安全帽的觀念，以降低交通事故造成的傷害。