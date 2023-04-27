什麼時候的台灣世代才最慘？一位出身普通家庭的民國87年次男子近日感嘆，他從高中開始半工半讀，大學時期自己負擔房租、生活費，畢業後以為終於可以經濟獨立，卻因疫情不敢談加薪或跳槽，投資股市前後賠了幾萬元，根本是在地獄級難度打拚。不過貼文曝光後，反而遭到網友罵翻。

原PO在Dcard發文表示，高中時期開始半工半讀的他，為了便宜的學費、相關補助而選擇國立科大，自己負擔房租、生活費，不像同學可以三不五時去夜店、KTV、出國，就連系費、學生會費、專題研究費都繳得很心痛；原PO指出，畢業當兵後他以為終於能經濟獨立，沒想到遇上疫情，導致他不敢跟老闆談加薪，也沒有勇氣跳槽。

原PO提到，疫情期間他聽從朋友的話開始進行投資，把大學到出社會後存的10萬元投入股市，一開始的確因為航運股大紅小賺一筆，如今卻又遇上美國經濟蕭條、股市崩盤危機，前後賠了幾萬元，讓他忍不住心想，「我真的在地獄級難度打拚耶」；原PO透露，自己多年來吃的都是便宜的泡麵、陽春麵、魯肉飯、電鍋蒸蔬菜，鮮奶也因為太貴喝不下口，手機只是便宜的1代iPhone SE，「我不知道我的人生還要這樣下去多久，但短期應該是不可能改變的吧」。

對此，許多網友紛紛回應，「你是不是沒看過真正的地獄啊，你這樣就是普通人程度而已，真的地獄級的根本沒錢搞投資，賺的錢只夠生活而已，你有錢投資，啊沒錢吃飯，以後營養不良再來看醫生，真的是堪憂」、「無能的人什麼都怪，怪出生年份，怪疫情，就是不怪自己，好奇怪。光是大學不用扛學貸就已經贏很多人了，系學會費、學生會費不是必繳吧？如果這麼心痛就不要繳了，半工半讀的學生不是只有你，甚至很多人還可以拿到獎學金。我是覺得你要先檢討一下你自己比較好」。

另外有不少7年級生指出，7年級世代遇上金融海嘯、薪水凍漲22K、教召延長、房價飛漲、SARS、廣設大學等一系列變化，才是最充滿考驗的世代。