美國眾議院19日舉行台海兵棋推演，稱美軍將擊沉解放軍80艘軍艦，同時將有8萬名解放軍登陸台灣。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目強調，副總統賴清德知道2024大選對他最不利的議題就是戰爭與和平，所以綠營都胡說八道，事實上兵推建議首先是美軍基地周邊要加大空防能力，不然沖繩的基地可能第一時間就被炸毀，然後是建議遠程導彈要增加生產，其次就是美國190億軍購要趕快給台灣，以及把彈藥庫弄進來台灣等。

「事實上那個兵推，你去找英文，有公開的資料。」郭正亮指出，當然比較不可思議的是說，怎麼會有8萬人登陸？因為軍艦跟登陸艦是不一樣的，那美國後來是靠什麼擊沉？是靠遠程的導彈，這不會在兵推都直接寫出來，但導彈很快就用完了，所以建議是要增加生產遠程導彈。

郭正亮提到，而且他也發現，一旦真的台海戰爭發生，美國沒有辦法補給台灣，「你要選重點來講，這個是國會的結論！」還有另外一個就是，要事先把彈藥，還有軍售要趕快給台灣。那個蓋拉格說，要把台灣「武裝到牙齒」（armed to the teeth），所以要先就結論來講。

「人家就問他：那到底是誰贏了？蓋拉格他不回答！」郭正亮強調，想一想，有8萬人上來，美國有可能打贏嗎？而且他有36個場景，其中有一個場景是假設，美國的戰鬥機F-22、F-35都要介入，所以他航母就要開進來了，結果兩艘航母都被擊沉了，傷亡2萬人！「這是人家自己的報告！」

郭正亮表示，賴清德根本就不願意談戰爭這個議題，因為賴清德知道，2024年的總統大選對他最不利的議題，就是戰爭與和平。所以他們都胡說八道，每天都亂講。人家國會報告是很具體講述台灣的危險狀況，是有做具體建議的，建議就是美軍基地周邊要加大空防能力，不然他在沖繩的基地可能第一時間就被炸毀了！第二個就是遠程導彈要不要增加生產？還有就是台灣190億的軍購，你要趕快給人家！

「然後還不夠，還要把彈藥庫弄進來！」郭正亮直言，所以那一天藍委江啟臣不是質詢國防部長邱國正嗎？說你是不是要預備彈藥？邱國正還在那邊盧，說不是日本要搬來我們這邊，是美國在調度，說緊急區域調度，「事實上就是要放台灣嘛！」不管用什麼名詞，最後結果都是要放台灣。