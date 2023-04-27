大甲鎮瀾宮媽祖今晚8點順利駐駕彰化縣北斗鎮奠安宮，晚間大批信眾湧入「媽祖夜市」，今年疫情趨緩人潮爆滿，有攤商表示去年因為疫情人很少，今年疫情趨緩人潮爆炸，手幾乎停不下來；廟方表示，今年人潮比去年多3倍以上，攤商也比往年增加一些，要讓信眾盡情享受這難得的媽祖盛會。

旺旺集團也派出造型花車共襄盛舉。（吳建輝攝）

大甲媽祖所到之處人潮滿滿滿，許多流動攤販跟著媽祖跑，因此自然而然形成特殊的「媽祖夜市」，特別是北斗奠安宮周邊每年都吸引上百攤販進駐，會後公所還必須花費十餘萬來做善後整理。

北斗奠安宮附近湧入大批信眾，燈火輝煌宛如不夜城。（吳建輝攝）

賣豆乳雞的攤商表示，今年的人潮真的多很多，去年因為疫情人數銳減，好久沒有看到這麼多人了，雖然沒有硬性規定要戴口罩，但大家還是會怕，口罩戴緊緊，也希望疫情能夠真正離我們而去，讓大家都能夠好好享受大甲媽帶來的盛會。

今天晚間8點多大甲媽祖鑾轎在萬人簇擁下，順利駐駕北斗奠安宮，預計凌晨12點20分起駕，繼續往北前行。（吳建輝攝）

過去大甲媽抵北斗奠安宮駐駕時，媽祖夜市的攤商隨便就有400攤，今年疫情趨緩人潮爆滿，攤位數量更勝以往，今天晚間8點多大甲媽祖鑾轎在萬人簇擁下，順利駐駕北斗奠安宮，預計凌晨12點20分起駕，繼續往北前行。