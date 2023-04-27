T1聯盟2022-23球季季後挑戰賽關鍵第3戰在台啤英熊主場台北市立大學天母體育館進行，客隊太陽大半場的領先雖在第三節尾聲化為烏有，但第四節尾聲太陽洋將萊斯投進壓哨致勝三分球，太陽120比118力克台啤，「以下剋上」以2勝1敗技壓台啤，太陽將和新北中信特攻於季後賽首輪對壘，首場賽事5月1日晚間7點於特攻主場新北市新莊體育館開打。

T1聯盟2022-23賽季季後挑戰賽由例行賽第5台中太陽對抗第4台啤英熊，而台啤擁有1勝優勢，前役太陽克服28分落後，將季後挑戰賽追成1比1平手，昨天的生死戰，落後大半場的台啤在第三節尾聲追上並超前，第四節戰況仍相當激烈，最後1分鐘雙方112比112再度平手，倒數30.56秒太陽萊斯兩分命中超前，台啤喊暫停後前場發球進攻，黃聰翰三分命中助隊1分超前，隨後太陽三波進攻亂軍中沒進，但掌握到進攻籃板，最後4.73秒蘇奕晉三分打讓太陽又超前兩分，但1.99秒此役進攻端算是比較沈默的台啤李啟瑋弧頂附近接球三分命中，不過還有兩秒左右時間進攻的太陽，盧冠軒球發進來讓手感最好的萊斯進攻，投進壓哨致勝三分球，賽後萊斯感謝隊友幫忙，為他製造空檔，才能投進戲劇性的再見三分球。

萊斯並說，這個球季球隊面臨困境，很開心大家挺過來，並在季後賽挑戰連續兩場打出好球、贏得勝利，自己有精彩數據也要感謝隊友，勝利是大家一起挺身而出爭取到的。

萊斯延續前役44分、12籃板、11助攻大三元好表現，連續兩場比賽得分飆破40分，此役全場獨拿46分，打先發的丁聖儒也有19分、8助攻；台啤洋將瓊斯33分，蔣淯安29分，瓊斯並有13籃板，他和小安也各傳出8次助攻。

下個月就要過40歲生日的前SBL球星王男桂，26日車禍不幸身亡，27日台啤英熊、台中太陽一戰賽前進行24秒默哀儀式，24秒的原因是王男桂生前穿過的10號、3號及11號球衣三個數字的總和。