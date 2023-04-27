藝人李妍憬外表美艷、身材火辣性感，過去代表台灣參加多個選美比賽，被粉絲稱作「選美皇后」，近年來她轉戰直播帶貨，也常在社群分享生活，27日發文透露去超市採購時，竟被店員誤以為未成年，樂得上傳自拍照，跟粉絲們分享。

李妍憬表示她在超市買了未成年不得喝的飲料，因此結帳時，店員便開口詢問：「妳滿20了嗎？」當下她並未解釋太多，只說了一句：「我很老了，都38了」，但事後回想起來，內心一陣竊喜，還詢問粉絲們：「你們說她是不是在逗我開心」。

李妍憬也曬出當天狀態的照片，可見她戴著眼鏡跟口罩，只擦著素顏霜的她，並未有明顯妝感，散發出一股青春活力感，畫面曝光後，粉絲紛紛誇獎：「有人覺得妳20歲，應該開心」、「店員蠻懂的撩妹」、「像未滿18歲」、「妳看起來很年輕啦！讚！」

李妍憬過去曾被質疑修圖過度，為此，她上傳修圖前後的對比照，毫不避諱談起此事，「面對每一次工作，我都會盡力修正到最好狀態」，可見照片中的她，除了燈光以外，窈窕身材跟皮膚狀態宛如少女，也親自證明了即使已38歲，仍能靠著自身努力維持狀態。