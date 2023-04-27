2023 TPGA ThreeBond挑戰巡迴賽澄觀園挑戰賽，27日在高雄信誼球場進行第二回合也是最終回合決賽，出發時落後兩桿的地主選手林義淵，上演抓6隻博蒂無柏忌完美戲碼，揮出低於標準桿6桿的66桿，以兩回合總桿低於標準桿10桿的134桿，後來居上搶下冠軍，贏得獎金15萬，並獲得當日最低桿獎金1萬5千元。

這是林義淵繼4月13日拿下科技盃冠軍後，再於澄觀園挑戰賽拿下個人在TPGA ThreeBond挑戰巡迴賽首冠，賽後他說：「我專心打自己的球，只知道大家實力都很強，也都在互相追趕，直到第17洞才聽說自己領先兩桿、有機會搶冠，因此最後一洞盡力保帕即可，最後如願摘冠。」

林義淵，自從贏得科技盃首冠後，便知道自己有爭冠實力、也產生信心，決賽策略是穩紮穩打，盡量不要花掉桿數，有機會就進攻抓鳥，因為是地主選手，也占一些地利之便，知道每一桿應該去的落點，賽前也希望能把冠軍留下來，最後開心接受澆水洗禮的慶賀，他也感謝接觸高爾夫12年來一直支持他的父母、台南新化球場、高雄信誼球場、信誼球場的章哥以及一路照顧他的貴人。

業餘選手李睿紳打出67桿佳績，以兩回合141桿贏得業餘組冠軍，在職業排行榜並列第九名收場，今年他將自國立體大畢業，準備考職業選手資格。李睿紳從小由父親帶領開始打高爾夫，國二起認真練球，大學前都是在練習場練球，直至大學才開始在長庚球場練習培訓，去年中華高協秋季賽首次贏得男子總冠軍。