華府和首爾當局本週宣布「華盛頓宣言」（Washington Declaration），內容宣告如果北韓對美國或其盟邦南韓使用核武，那將會是北韓領導人金正恩政權的「末日」。

面對擁有核武的北韓進行越來越多飛彈試射，南韓總統尹錫悅在美6天國是訪問期間，與美國總統拜登商討華府對首爾加強安全防護，並且提出上述嚴厲威脅。法新社將這一番狠話的實質意涵整理如下：

●核保護傘

拜登和尹錫悅白宮會談後發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration），強化美國對南韓的核保護傘。

內容涵蓋美國對南韓例行性部署核潛艦以及在遭遇北韓攻擊時加強情報共享等其他措施。美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國核潛艦訪南韓將是自1981年以來首見。

但是因為美國沒有在南韓部署核武的計畫，有分析家對於宣言的實用價值存疑。

南韓世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭成長（Cheong Seong-chang）告訴法新社：「北韓怕不怕配備射程逾7400公里潛射彈道飛彈的戰略核潛艦，這有待商榷。」

潛艦配備的飛彈「太長程」，意味它可能無法從南韓水域對北韓進行打擊。

CNN報導，每艘俄亥俄級潛艦最多配備20枚三叉戟II型（Trident II）彈道飛彈。這種飛彈射程為7400公里，意味它可以從廣闊的太平洋、印度洋或北極海打擊任何北韓目標。

雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre）研究員赫辛格（Blake Herzinger）說：「從軍事角度上來看，這些潛艦不必為到達當地潛在目標而靠近朝鮮半島。」

而一枚三叉戟飛彈就可以搭載多個彈頭，分別攻擊不同目標。

根據加州的詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）所提「核子威脅倡議」（Nuclear Threat Initiative）估計，每一枚三叉戟飛彈可以搭載4個核彈頭，這代表一艘美國彈道飛彈潛艦可以配備約80個核彈頭。也就是說，一艘這樣的潛艦就可以摧毀北韓。

●雷鳴潛艦

美國海軍共有14艘俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦（SSBN），其中8艘的母港在華盛頓州、6艘在喬治亞州。

這些560英尺長潛艦常被稱為「雷鳴潛艦」（boomer），水下排水量逾1萬8000噸，分別有一座核反應爐作為動力來源。

美國海軍表示，俄亥俄級潛艦平均在海中停留77天，然後靠港35天補給維修，配置「金」、「藍」班兩組人員輪流執行任務，讓每一班各155名船員巡航之餘能夠獲得適當休息和訓練。

●延伸嚇阻

首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）教授伊斯利（Leif-Eric Easley）告訴法新社，這場國是訪問「代表美國－南韓關係邁上新顛峰，將安全、經濟、文化合作的廣度和深度全面展現」。

美國官員形容，這項新協議與過去華府緊盯歐洲對蘇聯的戰略防禦作法類似。

尹錫悅試圖讓日益緊張的南韓民眾對美國提出的所謂「延伸嚇阻」保證安心，也就是以包括核武在內的美國資產來防止盟友受到攻擊。

民調顯示，多數南韓民眾現在認為南韓應該自行研發核武。尹錫悅之前也曾暗示首爾可能尋求此一選項。

●首爾將取得核武嗎？

絕對不會。專家表示，如果這樣的話恐會製造問題。

前中央情報局（CIA）分析人員金洙（Soo Kim，譯音）指出：「有一件事很清楚：這意味首爾同意不尋求核武，它的核野心遭到遏制。」

史丹佛大學（Stanford University）社會學教授、韓國問題專家申起旭（Gi-Wook Shin）告訴法新社，華盛頓宣言「往前邁進一步」。

「我不認為這足以安撫日益要求首爾自行發展核武的南韓公眾。」

●北韓將作何回應？

專家認為，平壤自行宣稱的死敵華府和首爾更密切合作，註定會讓北韓領導人金正恩政權引以為憂，並可能以更多飛彈試射來證明這一點。

南韓退役陸軍將領全仁釩（Chun In-Bum）告訴法新社，在公開場合，北韓將會淡化美國就核嚇阻發出的訊息；但是在私底下，「他們會了然於胸：一旦運用核武，金氏政權將走上窮途末路」。

儘管遭到禁止，赤貧北韓還是大舉投注國內生產毛額（GDP），堅持數十年核計畫之路。專家認為，金正恩不會改弦易轍。

位於首爾的北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）告訴法新社：「北韓不太可能會屈服於這些威脅而放棄核武。」