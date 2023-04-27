德意志銀行表示，該行業務在3月銀行風暴期間表現不俗，持續受惠於升息的緣故，第一季獲利仍有8％增幅，連續11個季度獲利，寫下近十年來最長連續獲利紀錄。

德銀最核心的存放款業績穩定，彌補表現疲軟的投資銀行業務。投行營運乏善可陳，係受到客戶併購與籌資活動零星的衝擊。

德銀第一季（截至3月底）稅前盈餘13.2億歐元，高於去年同期的12.3億歐元，優於分析師平均預估的11.7億歐元，創2013年來新高。Q1整體營收年增5％，其中企業銀行部門營收增幅達35％。

但德銀也提到，受到同業競爭與第一季末市場動盪影響，Q1該行存款下降4.7％。

儘管Q1業績報喜，但為落實削減成本計畫，德銀仍宣布裁員800人，目標在未來幾年內省下5億歐元。到第一季為止，德銀總員工數86,712人。

英國巴克萊集團周四也發布第一季財報，多虧消金部門信用卡業務表現亮麗，抵銷投行營收下滑窘境。

巴克萊上季淨利年增27％達17.8億英鎊，優於分析師預估的14.5億英鎊；稅前盈餘年增16％來到26億英鎊。至於營收部分，較去年同期成長11％達72.4億英鎊。

巴克萊Q1業績告捷，歸功於在美國的信用卡業務大幅成長，英國升息提振利息收入，以及企業銀行部門交易急速擴張，抵銷投行營收衰退的壓力。

巴克萊是以營收論的全球第六大投資銀行，在英美深耕消費者、企業銀行及信用卡業務。倫敦掛牌的巴克萊，今年迄至26日的股價跌幅2.9％，同時間大盤富時100指數（FTSE 100）漲5.4％。