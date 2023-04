前總統馬英九在希臘時間 26 日中午,出席德爾菲經濟論壇(Delphi Economic Forum)開幕式,當面反映稱謂被矮化的問題,希臘總統也表示歉意,稱we are sorry about this,並請主辦單位更正。台北市議員徐巧芯今(27日)指出,總統蔡英文在台灣面對國格矮化都不敢當面反應,只敢事後叫外交部對國內澄清,而馬英九選擇飛到希臘當面抗議、捍衛國家主權,兩個總統捍衛國格的高度、領導人的風範真的都差太多了。

馬英九受邀赴希臘演講,但論壇官網卻將馬的稱謂寫成「台北前總統」、「台北前領導人」,而馬英九出席活動時,當面反映稱謂問題,也獲得希臘總統的致歉。馬辦指出,包括希臘總統與主辦單位,都稱馬英九為「Mr. President(總統先生)」。

總統蔡英文(右)接見瓜地馬拉總統賈麥岱(左)。(總統府提供)

徐巧芯今在《少康戰情室》節目中表示,馬英九已經多次為了台灣的國格被矮化,而主動向對方提出抗議、要求改正,像先前去馬來西亞,他也自己做了「中華民國總統(台灣)」的名牌以正稱謂。

徐巧芯指出,馬英九選擇直球對決、當面爭取國家主權,這就是中華民國總統在愛護、尊重、爭取國家主權的行為。反而是陳建仁作為前副總統、行政院長,遇到問題竟然是說主動取消,顯然民進黨就是選擇關起門自我喊話,用鴕鳥心態假裝沒看到就沒事,只會把矛頭指向中國大陸,當要爭取我國主權的時候,卻什麼都不敢說、不敢做。

徐巧芯提到,瓜地馬拉總統在我國總統蔡英文面前說「台灣是唯一代表中國的國家」,蔡英文也沒有當面抗議,而是讓外交部事後幫瓜地馬拉澄清,立法院也是把翻譯硬改成中華民國台灣。她也質問,「如果瓜地馬拉講錯,為什麼蔡英文不當面反應;如果瓜地馬拉沒錯,為什麼事後又要澄清」,這就是民進黨沒辦法說清楚的矛盾。 徐巧芯直言,蔡英文就是沒有馬英九的guts,兩個總統之間對於國家主權的捍衛、領導人的風範真的差太多了。

同台的立委王鴻薇也批評,民進黨的政治人物看似很在意馬英九的稱謂、在意能不能出席,但根本是想找到機會酸馬英九、反馬英九而已,民進黨常說對外要團結一致,但真的有在團結嗎?按照民進黨的邏輯,蔡英文過境美國連稱謂都沒有,只是「特別嘉賓」,是不是也不用再過境美國、WHA等國際組織也都不用再去爭取,根本就是永遠的雙標。