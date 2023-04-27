正在菲律賓熱烈進行的史上最大規模美菲「肩並肩」聯合軍事演習中，在菲律賓總統與美國大使現場觀賞習時出現了尷尬場面，原先設定好以一艘菲軍退役護衛艦做為實彈演習靶船，供各種武器進行輪番轟炸，其中還包括著名的海馬斯火箭砲，但是現場海馬斯連續6發火箭彈卻全數脫靶，演習部隊動用了重型榴彈炮、武裝直升機、地面攻擊機與F-16戰機也都未能奏效，最後是F-35B戰機發射飛彈將它擊沉。

綜合外媒報導，正在進行的美菲「肩並肩2023」聯合軍演是歷來規模最大的一次，25的演練是這次演習的重頭戲之一，由美菲兩軍出動各種武器實彈射擊一艘菲律賓退役護衛艦，菲律賓總統馬科斯、美國駐菲律賓大使玫琳凱．卡爾森也到場參觀。

President Marcos witnesses the live fire drills and sinking of an old Philippine Navy boat in the coastal town of San Antonio in Zambales, facing the South China Sea, as part of this year's Balikatan Exercises. 📸: Presidential Photojournalists Association. pic.twitter.com/RSVHAR2yJz — Nestor A. Corrales (@NCorralesINQ) April 26, 2023

這次用作靶船的是菲律賓已退役的邦加西南號輕型護衛艦（PS-31），它是二戰時期美國海軍PCE-842級巡邏艇改裝。該艦做為從海上接近菲律賓領土的敵船，由美國空軍MQ-9死神無人機飛臨目標上空，將信息回傳給美菲聯合部隊，部隊隨即出動多型戰與火炮進行攻擊。

首先發射海馬斯火箭砲的是美國陸軍第3野戰炮兵團第5營，動用一艘登陸艇搭載海馬斯在菲律賓巴斯科島海岸附近登陸並對靶船進行攻擊，不料海馬斯發射的6枚火箭彈卻全數未能命中。隨後演習部隊動用105mm和155mm毫米榴彈炮、AH-64武裝直升機、FA-50戰鬥攻擊機、F-16與AC-130H戰機連續攻擊，最後由馬金島號兩棲攻擊艦上的美海軍陸戰隊F-35B投放雷射導引炸彈將靶船敵艦擊沉。

The BRP Jose Rizal’s (FF-151) last look at ex-BRP Pangasinan, the main target for the Balikatan’s sinking exercise



Rizal used its Oto Melara Super Rapid 76mm to strike the retired warship 📸NPAO https://t.co/09XgZBopfK pic.twitter.com/0qsfvU1gGo — Frances Mangosing 🇵🇭 (@FMangosingINQ) April 27, 2023

對於射擊失敗的原因，美國太平洋司令部海軍陸戰隊發言人表示，岸基火力攻擊船隻原就「非常困難」，海馬斯火箭炮未能擊中海上船隻並不是什麼大事。他說，這次訓練測試了部隊探測船隻的能力，部隊成功將目標信息傳遞給美國和菲律賓使用的武器平台，為今後開展更富有成效的工作奠定了條件。「肩並肩」聯演聯合指揮訓練中心主任、菲律賓陸軍上校洛吉科（Mike Logico）說，這次展示的是海馬斯的能力，也顯示出它也有局限性。

雖然有炮兵武器未能命中靶標，但是《華爾街日報》宣稱這次演習是「向台灣南部航行的中國軍艦發出了強烈信號」。美國《有線電視新聞網》（CNN）則稱，此次軍演的背景是面對「更加自信的中國」”，菲總統馬科斯也尋求與華盛頓發展「更密切的關係」。