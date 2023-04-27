日本國家公安委員長谷公一自爆首相岸田文雄遇襲當下就接獲通知，但還是堅持吃完鰻魚飯再動身，引發軒然大波。(圖／美聯社)

日本首相岸田文雄本月15日路邊演講時遭到襲擊，雖然最後平安無事，但國家公安委員長谷公一卻在25日致詞時，自爆自己當下接獲消息時，還是堅持先把鰻魚飯吃完，引發軒然大波，就有許多日本網友找出該店家，朝聖後直呼「真的好吃」。

谷公一25日在東京出席自民黨議員宴會致辭時，表示岸田遇襲當天自己到一家鰻魚飯用餐，由於實在太期待這家鰻魚飯，因此當下接獲警視廳首相遇襲的來電時，仍然堅持把鰻魚飯吃完再動身，說的時候還笑了出來，這一幕讓全場都看傻。

不少網友破口大罵，但也有許多人開始好奇，可以讓谷公一這麼著迷的鰻魚飯究竟是哪間店，開始抽絲剝繭，結合谷公一的發言，最後成功找出店家，是位於高知縣高岡郡的「うなきち(Unakichi」。

網友們紛紛跑到店家朝聖用餐，並將照片上傳推特，大讚：「真的好吃」、「難怪委員長這麼癡迷」、「烤鰻魚肝串太強了」、「來到最近最出名的鰻魚店，真的特別美味」。