比亞迪A股27日收報258.92元，上漲3.16％，惟今年累計微跌0.6％。比亞迪H股同日收報236.0港幣，上漲1.37％，今年累計上漲17.1％。在比亞迪公布首季財報之前，「股神」巴菲特3月底曾經出售248萬股比亞迪H股，套現5.4億港幣，這是去年8月以來，巴菲特第十次減持比亞迪H股。

綜合陸媒報導，比亞迪27日披露2023年第一季業績報告，當季達成營收1,201.74億元，年增79.83％，淨利為41.3億元，年增更達410.89％。首季經營性現金流為1,446.57億元，年增21.22％；基本每股收益1.42元，年增407.14％。比亞迪方面表示，第一季營收增長主要為新能源汽車銷量成長所致。

另外，隨著汽車銷量明顯增長，比亞迪的成本也水漲船高。2023年第一季營業成本為987.07億元，年增68.62％。費用方面，第一季比亞迪銷售費用46.48億元，年增234.96％；研發費用62.38億元，年增164.24％。

比亞迪近期表示，為滿足不斷增長的市場需求，公司積極提升產能，交付速度實現翻倍增長。雖然年內交付能力不斷提升，但仍不及訂單火爆需求，面臨一定的交付壓力。此外，鋰礦等部分上游原材料受到供需關係錯配影響，價格處於高檔震盪，也給產業鏈下游帶來較大壓力。