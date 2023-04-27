資深狗仔葛斯齊近日爆料已婚的金鐘男主持人正在搞婚外情，今（27日）證實為46歲的金鐘主持人薛紀綱（小兵），他和老婆王湘涵因一起主持《下課花路米》打開知名度，夫妻倆還是演藝圈模範夫妻，如今卻傳出婚外情醜聞，王湘涵也心痛回應了。

王湘涵表示：「收到這樣的消息真的很難過，很多事情超出意料，對於影響我深愛的孩子、生活和工作，感到非常心痛。請先給我一些思考的空間，謝謝。」