許多人都會到美式賣場好市多定期採購日常用品。一位男子近日趁著洗衣精特價，特地前往搶購3箱，同時也帶回一款他沒看過的W牌香皂。不過許多網友發現，男子竟用「口味」形容香皂味道，好奇難道他買香皂回家難道是拿來吃的，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近A牌洗衣精開始折價，5月4日前購買都可以省下180元，讓期待已久的他直接搬回3箱洗衣精；原PO提到，當天採買時他還發現，好市多進口了他沒看過的W牌澳洲植物精油香皂組，「似乎是綜合口味的」，跟他之前用過的「不同口味」，好奇的他於是買了一盒香皂回家等著試試看。

一位男子分享，他到好市多看到不曾看過的「口味」香皂時，馬上搬了一盒回家。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「口味？我們都用聞的！有人用吞的？」、「不是拿來吃的，不能用口味形容吧」、「終於找到跟我一樣用口味的人了」、「香味、香味、香味，國文是體育老師教的嗎？」、「想問是用含？咬？舔？抿？哪一種方式品嚐口味」。

根據好市多官網介紹，該款香皂共有甜豌豆與茉莉、羅勒與柑橘、牡丹、蘭花、檸檬草、薰衣草6種香味，可以同時清潔與滋潤肌膚，使用時會散發淡淡香氛。