台北市1名68歲鍾姓婦人，日前因在新北購入新屋急需裝潢，卻在LINE平台加一名自稱投資大師的男子好友，稱可幫鍾婦介紹裝潢師傅，估價後須先匯款200萬元，鍾婦因對房屋裝潢毫無概念，便聽信其言後不疑有他至兆豐銀行大同分行欲進行匯款，所幸行員發現有異，請警方到場協助。

警方表示，大同分局建成派出所於日前接獲兆豐銀行大同分行行員來電，稱有一民眾疑似遭到詐騙，須請警方到場協助，警員林柏源、謝宗達接獲報案後，便迅速趕赴銀行瞭解狀況，當事人鍾婦因近日於新北市一帶購屋，亟有後續裝潢房屋等需求，後該女透過LINE加入自稱房地產投資大師之男子，其稱可幫鍾女介紹一位裝潢師傅，經估價後須先匯款新臺幣200萬元，鍾女因對房屋裝潢毫無概念，便對該男天花亂墜之話術牽著鼻子走，聽信其言後不疑有他至兆豐銀行大同分行欲進行匯款。

銀行行員於關懷提問時察覺婦人所欲提出之裝潢款過大，且持續與他人以LINE打字聯繫，發現鍾婦可能落入詐騙集團的陷阱，遂與警方聯手向該婦人耐心地勸說，並搜尋與本案相類似之案情的詐騙手法新聞及說詞矛盾之處予被害人參考，加上其並未與該裝潢師傅見過面，婦人觀看相關詐欺案新聞後發現過程相似且說詞多有矛盾，確實有詐騙之可能，決定不匯款，並感謝警方即時提供相關訊息，成功協助攔阻新臺幣200萬元。

大同分局呼籲，詐騙手法就藏在日常生活中，趁人疏於防護而掉入詐騙圈套，切勿隨意相信，「未曾謀面」、「委託事項尚未完成即要求付款」等皆是受騙高強度特徵，本分局持續更新詐騙犯罪手法資料庫，供民眾參考、注意及防範，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。