隨著美國斡旋的停火期限來到最後一天，蘇丹政府軍今天在首都喀土穆上空對準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）發動空襲，達佛地區（Darfur）也爆發致命衝突。

法新社報導，72小時停火期限即將在當地午夜（格林威治時間22時）屆滿。蘇丹政府軍昨天深夜表示，同意在鄰國南蘇丹首都朱巴（Juba）舉行會談，討論東非八國所組區域集團「政府間發展組織」（IGAD）的倡議，延長停火期限。

目擊者表示，美國斡旋的停火於25日生效後，雙方戰鬥仍未歇。戰機在首都北方郊區上空盤旋，地面部隊則互以砲火和重型機槍攻擊。

蘇丹政府軍表示，總司令柏罕（General Abdel Fattah al-Burhan）昨天同意IGAD提議，將討論把停火期限再延長72小時。

「快速支援部隊」（RSF）方面對這項提議的反應則未明。

根據蘇丹衛生部數據，這波戰鬥已造成至少512人死亡，4193人受傷，但實際傷亡數字恐怕更高。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1120427