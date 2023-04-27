致理科技大學設計團隊，在梁聖時董事長及陳珠龍校長的鼓勵之下，繼獲得20餘座iF、紅點、One Show獎之後，今年在陳世倫教授領軍之下，再度勇奪2023德國iF design award 競賽4項設計大獎。

致理科大校長陳珠龍表示，為增進學生國際視野，提升國際競爭力，增加學生就業力，特鼓勵學生參與國際設計競賽；此次致理科大創新設計學院多媒體設計系參加iF設計競賽，最大的特色就是落實正常實務設計教育，致理大二、大三、大四，三個年級，都有學生以學期課程的作品，參加競賽並獲得iF設計獎，且參賽學生跨部制，日夜間部同學都有，並有原住民傑出同學，提出精彩的創意獲獎；證明致理日夜間部同學，都一樣優秀，受到iF設計獎及各界的肯定。

iF設計獎作為世界上最負盛名的設計獎項之一：2023年iF設計獎共有來自56個國家／地區，近 11000 件參賽作品。

致理科大獲4項iF設計獎作品。（致理科技大學提供）

此次致理iF設計競賽由陳世倫、欉培元、王珍一老師指導，得獎四件作品及設計同學(括弧為其高職學校)分別是：

1.作品：台灣海鮮珍饈─設計：陳湘羚(復興商工)、陳佩琪(能仁家商)、馬若琁 (鶯歌高職)。

2.作品：故宮經典山水早春圖─設計：鄭乃瑋(復興商工)、李宜芳(鶯歌高職)、張貽甯(鶯歌高職)

3.作品：紅龜粿風華再現─設計：李秦(松山家商)、宋貞儀 (復興商工)、戴芷琳(六和高中)、沈玉璇 (鶯歌高職)

4.作品：水果塑化─設計：沈玉璇(鶯歌高職)、施定呈(中華高中)、鄧雲(士林高商)、

陳苡潔(鶯歌高職)、崔雅筑(鶯歌高職)、陳衍齊(復興商工)