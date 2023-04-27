CMA指微軟的收購可能妨礙正萌芽的雲端電玩市場。微軟與動視暴雪將提出上訴，外界認為要完成收購將有很長的路要走。

CMA舉動讓人大感意外，因為其3月表示該收購案不會減弱電玩主機市場的公平競爭，而電玩主機市場規模遠大於雲端電玩。

收購案可能告吹，刺激索尼股價27日收盤上漲3.5％。因為沒有動視暴雪讓微軟壯大後，索尼少了砸大錢併購電玩商來對抗微軟的壓力。

微軟去年1月宣布收購消息後，索尼股價隔天暴跌13％。投資人擔心微軟完成收購後，會威脅索尼在電玩市場的領先地位。因為買下動視暴雪後，其決勝時刻（Call of Duty）系列等多款受歡迎電玩就成為微軟拓展市場的利器。

微軟為此對多國主管機關保證，至少在收購後的前幾年，不會讓決勝時刻系列成為微軟Xbox主機的獨家電玩，並表示已跟任天堂和輝達等公司簽下協定，完成收購後即承諾未來10年，讓決勝時刻新系列電玩能在他們的平台上使用。

雖然微軟表示願意跟索尼簽下相同協定，但雙方最終未能達成協議。

索尼PlayStation主機的市占率不斷領先Xbox，尤其索尼最新的PS5克服供應鏈問題後，銷售再次領先Xbox Series S和Series X。

索尼去年第四季主機銷售年增82％至710萬部。微軟未公開同期銷售具體數量，只表示銷售年跌30％。

專家認為微軟未能收購動視暴雪，只能讓索尼暫時鬆一口氣。因為微軟財大氣粗，很可能繼續透過其他收購來壯大實力。