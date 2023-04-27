警察軍人化近日引發熱議。前立委郭正亮27日在《亮劍台灣》節目指出，台灣治安惡化是因為警察結構已經出了問題，2019年監委報告，由於年金改革，很多警察不願退休，寧可領現職薪水，在職基層警佐平均年齡已達42歲，且46歲以上人數佔比高達3成6。目前警察實際編制約6萬8千多，46歲以上的現在可能佔百分之40。林右昌身為內政部長，竟然沒有代表警政署，把警力不足的危機反映給國安會，未來人力調度怎麼辦？

郭正亮提到，台灣警察法學研究學會就說，相關大隊成員都要40歲以下，要去陸軍接受軍事教育訓練，到時候這些人回來之後，長官都沒有受過陸軍訓練，那怎麼領導部屬？40歲以下的警察，愈來愈多人去受了軍事訓練，結果那些老的、45歲以上的，都沒有受過軍事訓練，那這樣怎麼統整一個部隊？

「秀幾個數字，就知道台灣治安為什麼會惡化？因為我們警察的結構已經出了問題！」郭正亮指出，你現在不去做警政的改革，還想挪用警察人力，人力本來就已經有夠不足了，要把他抽到陸軍那邊去受訓，要受訓1個月。2019年的監委報告，由於年金改革，很多警察不願意退休，寧可領現職薪水，在職基層警佐平均年齡已達42歲，且46歲以上人數佔比高達3成6，50歲以上人數由104年的6559人，激增至108年10月的14039人！

「現在警察目前實際編制是6萬8千多，46歲以上的，現在可能佔百分之40！」郭正亮表示，所以只有百分之60的人年輕體壯、可能來受訓，大概是4萬多人，結果你還要抽走5500人去受陸軍訓！林右昌你是內政部長，竟然沒有代表警政署，把警力不足的危機反映給國安會？竟然就接受國安會的動員需求，說你們給我去受陸軍訓！你這是什麼內政部長？你應該要站在警察本位、治安本位，怎麼會有這麼可笑的內政部長？

郭正亮質疑，那你人力調度未來怎麼辦？你現在治安是愈來愈壞，不來抓罪犯，反而去丟手榴彈、學城鎮戰、學巷戰？這是什麼警政署？可笑至極！