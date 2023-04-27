夏日將至，不少人都會趁這時機添購新裝。一名女網友表示，最近她買的「短上衣」終於送到家，結果姐姐看了之後竟然批評「露肚子很騷」，讓這名女網友很不是滋味，上網發文想聽聽其他網友的觀感。結果馬上有人回覆「大學生都這樣穿」，還大讚她穿起來青春洋溢，相當有氣質。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前她買的新衣服終於到貨，從她上傳的實穿照可見，淡紫色的短上衣在胸前有5顆鈕釦，領口和衣襬有些類似荷葉邊的造型，穿上後會露出些微腹部，讓原PO的姐姐看了直說：「這樣露肚子很騷，很像89妹」。

原PO和姐姐解釋，「89妹不會穿這種衣服，和穿Bratop就上街那種相比，簡直天差地遠」，僅有露出些許腹部而已，豈料姐姐聽完竟轉而攻擊身材，批評她的肚子太肉，本來就不適合外露，原PO聽了頓時怒火中燒，雖然大家對美感有不同見解，但一直被攻擊真的感覺很差，她也為此特地發文，想了解其他網友的意見。

貼文曝光後，有網友笑說，「大學生都這樣穿」、「我很喜歡耶，這件衣服我買了2個顏色」、「我都穿這樣」、「如果我喜歡的女生穿這樣我會暈爛」、「有一種很青春的感覺，你姐只是單純想嗆你吧XD」、「說真的蠻好看的」、「你穿超有氣質耶！超好看」。另外，也有人指出，姐姐可能是擔心這款穿搭容易露出內衣，才會好心提醒。