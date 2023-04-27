肩負首都衛戍重責的陸軍六軍團關渡地區指揮部，以「天下第一師」著稱，是支具有優良傳統與勤訓精練聞名的部隊。軍友社榮譽理事長李棟梁今前往新北地區，慰問關指部所屬部隊官兵，對於官兵戮力戰訓本務、戍守國土的辛勞，表達肯定與敬意。

軍友主榮譽理事長李棟樑今日前往慰問關指部官兵，由六軍團指揮官葉國輝中將陪同（右）。（軍聞社提供）

李棟樑是在陸軍六軍團指揮官葉國輝中將、陸軍政戰主任陳育琳中將、軍友社秘書長簡士偉等陪同下，前往關指部慰問官兵，並且逐一向官兵致贈慰問金及慰問品，感謝他們堅守崗位、戮力執行各項戰演訓任務的辛勞。

軍友社榮譽理事長李棟樑今前往慰問關指部官兵。（軍聞社提供）

關指部稱為「虎嘯部隊」，因駐守大台北地區，負責戍衛中樞重責大任，有「天下第一師」稱譽，今年漢光39號演習在7月進行的實兵演練，關指部的操演科目將是重頭戲。李棟樑表示，近年區域情勢緊張，國軍各部隊均戮力於加強戰演訓，以捍衛國土與主權，特別是關渡地區指揮部，肩負戍守北部地區重要戰略位置的責任，因此希望能夠到部隊，親自為官兵加油打氣，做官兵弟兄姊妹最溫暖、最強力的後盾。