網紅愛莉莎莎在Youtube擁有百萬訂閱人數，經常在上面分享美妝、居家跟旅遊等資訊，此外，頂著英國行銷碩士學歷的她，還跟平台合作推出自媒體經營課程，但卻得面對部分網友的質疑，就連最近上傳南韓旅遊照，竟有人出言狠酸：「割完韭菜就出國吃喝玩樂了？」對此，愛莉莎莎給予回應了。

愛莉莎莎最近飛往南韓旅遊，親自體驗人氣女團Blackpink化妝室、馬鈴薯排骨湯、大閘蟹膏燉飯、蔘雞湯等等，還將個人感受整理成文字，對待粉絲相當用心，沒想到被一名網友無禮詢問：「割完韭菜就出國吃喝玩樂了？」見狀，愛莉莎莎選擇直球對決：「割韭菜指的是賣的人賺錢，買的人覺得虧，你可以去看一下課程的評價，有沒有人上完覺得虧的，沒有的話割韭菜這個字就別這樣用了。」

其他網友則跳出來幫忙護航：「小酸酸已檢舉」、「你有多自卑？」、「腦殘，人家都跟你解釋了」、「賣課程之前就會不定時出國玩了，講的好像賣完課程才第一次出國玩」、「人家工作那麼忙，當然要安排去旅遊玩一下，你是不給人家休息時間嗎？」

對於從去年12月募資的自媒體經營課程，愛莉莎莎曾表示4個多月的時間都在備課，卻每天承受沒買課程的網友「割韭菜」的罵聲，讓她非常無奈，好在課程上線後，評價還算不錯，不禁如釋負重表示：「雖然我不知道根本沒買沒看過內容的人有什麼資格罵，但知道自己對的起所有支持我的人，一切就都值得了。」