樂天桃猿陳禹勳在27日與中信兄弟的比賽7局中繼登板1局無失分，奪下生涯第119次中繼成功，超越高建三獨居中職中繼王。也曾擔任過終結者任務的他認為，中繼王挑戰更難，因為各隊有許多勝利組的牛棚投手，「大概是15跟5去拚1個獎項的那樣。」

陳禹勳去年7月10日登板中繼，完成生涯百中繼，寫下「百中繼、百救援」的中職第一人紀錄，之後他也持續累積中繼成功，4月5日面對富邦悍將中繼0.1局，拿下生涯第118次中繼成功，追平高建三的聯盟紀錄。

今天桃猿靠著朱育賢在3局下敲出3分炮逆轉，4局再添1分擴大領先，陳禹勳在5比4領先時接手投球任務，中繼1局面對4人次、用19球，僅被敲1支安打、無失分，拿下生涯第119次中繼成功，正式超越高建三紀錄，登上聯盟第一位置。

寫下新猷後陳禹勳也感謝過去曾執教過的總教練洪一中及現在的總教練曾豪駒，「還有很多投手教練，謝謝他們給信任才有這個出賽數，也感謝隊友在可能中繼失敗時幫我救回來，最重要的還是要跟自己的身體說謝謝，10年了，還有家人一直陪伴我。」

目前中職只有4位投手中繼成功突破3位數，分別是高建三、陳禹勳、賴鴻誠及王鏡銘，陳禹勳認為，要競爭中繼王比救援王更困難，「因為各隊友許多勝利組的投手，救援王可能每隊只有1個，當然是中繼王比較難挑戰。」

陳禹勳生涯救援點累積119次，但後來球隊調整定位，讓他沒能繼續挑戰聯盟紀錄，但卻在中繼這角色投出另一片天，他認為不管有沒有破紀錄都是上天決定的，離開球場自己就是一般人，也不會把任何場上的情緒、東西帶回家，就連各種獎項、戒指、球他都沒留下，唯一留下的是送走外婆當天的救援成功的球。

總教練曾豪駒認為，陳禹勳能夠達成此紀錄十分不容易，尤其是在中繼、救援都有達到一地的成績，加上近期球速也越來越快，「要保持身體健康才能創造紀錄。」

球速變快有何「秘訣」？陳禹勳則笑說：「可能最近這幾場突然會丟球了，以前只知道傻傻地用力，現在藉由投球機制改變，加上多看、多問，我才敢跟學弟（莊昕諺）打賭。」他提到，莊昕諺在U23世界盃時能投出151公里的球，但回歸母隊後球速卻只剩145公里，「他是資質很好的學弟，只是太懶散（台語），也是謝謝他跟我打賭，讓我球速變快。」